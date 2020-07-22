【有片】孩子大了，都学会出走了！因为没人喜欢自己而气恼的小可爱本特利XD

本特利宝宝大了，竟然学会了「离家出走」！
《超人回来了》中的混血宝宝兄弟档「威本联盟」算是观众们看著长大的孩子，尤其是本特利，从由美妈妈怀孕到生产，几乎全程公开在了节目中。 姨母粉们看著本特利一天天长大很是欣慰，最近的节目中大家都发现本本语言能力爆棚，已经能够完整地表达自己的意思了。
这段时间本本最爱玩的游戏就是「喜欢XXX的有谁? 」原本以为自己备受大家喜欢的本本被叔叔阿姨的沉默气到，竟然要出走。 事情是这样的，网路上曝光的影片中，穿著运动服的本特利坐在一位姨母的腿上，正在和周围的叔叔阿姨们玩。 可爱的本特利举起一只手提问：「喜欢我的人有谁? 」淘气的叔叔阿姨们全都当做没听见，故意不作答。 之后本特利又问：「喜欢哥哥（威廉）的有谁? 」哪知刚才安静的叔叔阿姨们异口同声地喊道：「我！！」不死心的本特利又问了一遍：「喜欢特本利的人有谁? 」众人依旧没有回答，等闻到哥哥时，大家又调皮的举手回应。 最后本特利问：「喜欢中国姨母的有谁? 」大家又纷纷举起了手。
나 죠아하는 사람?— 벤틀리 귀여워 (@archivebentley) July 19, 2020
(조용)
녕 조은 사람?
저요!!!
벤틀리 죠은 사람?
(조용).. 없나봐..
녕 좋은 사람?
저요!!!
... 나 나갈거야!!!
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ벤틀리ㅋㅋㅋㅋㅋ삐졌어ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Pvf8kf53aE
看到自己没有被叔叔阿姨们喜欢，气得本特利站起来跑向大门，还对阿姨说：「我要出去」，俨然一副「你们不喜欢我，我就要离家出走」的威胁样子。 哈哈哈哈，有够可爱的。
「图：twitter/벤틀리 귀여워、《超人回来了》」
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