【有片】孩子大了，都学会出走了！因为没人喜欢自己而气恼的小可爱本特利XD

【有片】孩子大了，都学会出走了！因为没人喜欢自己而气恼的小可爱本特利XD

明星   2020年7月22日   星期三08:00   Rui   10

本特利宝宝大了，竟然学会了「离家出走」！

《超人回来了》中的混血宝宝兄弟档「威本联盟」算是观众们看著长大的孩子，尤其是本特利，从由美妈妈怀孕到生产，几乎全程公开在了节目中。 姨母粉们看著本特利一天天长大很是欣慰，最近的节目中大家都发现本本语言能力爆棚，已经能够完整地表达自己的意思了。

这段时间本本最爱玩的游戏就是「喜欢XXX的有谁? 」原本以为自己备受大家喜欢的本本被叔叔阿姨的沉默气到，竟然要出走。 事情是这样的，网路上曝光的影片中，穿著运动服的本特利坐在一位姨母的腿上，正在和周围的叔叔阿姨们玩。 可爱的本特利举起一只手提问：「喜欢我的人有谁? 」淘气的叔叔阿姨们全都当做没听见，故意不作答。 之后本特利又问：「喜欢哥哥（威廉）的有谁? 」哪知刚才安静的叔叔阿姨们异口同声地喊道：「我！！」不死心的本特利又问了一遍：「喜欢特本利的人有谁? 」众人依旧没有回答，等闻到哥哥时，大家又调皮的举手回应。 最后本特利问：「喜欢中国姨母的有谁? 」大家又纷纷举起了手。

看到自己没有被叔叔阿姨们喜欢，气得本特利站起来跑向大门，还对阿姨说：「我要出去」，俨然一副「你们不喜欢我，我就要离家出走」的威胁样子。 哈哈哈哈，有够可爱的。

「图：twitter/벤틀리 귀여워、《超人回来了》」

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