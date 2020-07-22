GFRIEND〈Apple〉获回归后首冠 边吃苹果边带来安可表演！
KPOP 2020年7月22日 星期三08:45 施乃琪
以迷你九辑〈回：Song of the Sirens〉展现崭新面貌的 GFRIEND，在这一周带来各种精彩的表演后，也在昨天征服了音乐节目，恭喜她们！
昨天（21 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，GFRIEND 凭著最新主打歌 “Apple” 击败了郑世云和 VERIVERY，拿下 7 月第 4 周的冠军头衔。
GFRIEND 获奖后表示：「这是我们以 “Apple” 拿到的第一个冠军，我们 GFRIEND 会一直努力。」并向粉丝 Buddy 表示：「很想你们，爱你们！」有趣的是，GFRIEND 也配合歌名在安可时边吃苹果边表演。
GFRIEND 在上周发行〈回：Song of the Sirens〉后陆续获得好成绩，首周销量也再度刷新自己的纪录，接下来的表现也更受期待。最后就来欣赏她们昨天的表演吧！
（照片或影片来源：Source Music、SBS MTV）
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