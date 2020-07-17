男神生日快乐！金宇彬欢度32岁生日「宇彬啊〜想做的事都去做吧！」
明星 2020年7月17日 星期五14:20 Erin
演员金宇彬在7月16日欢度32岁的生日，而所属公司AM娱乐也把金宇彬拿著蛋糕开心合影的照片透过官方SNS公开。
AM娱乐在7月16日金宇彬的生日当天，在IG上公开了“Happy Birthday Woobin #我们宇彬啊想做的事都去做吧 #20200716”的内容，并上传了好几张金宇彬开心拿著蛋糕的照片。照片中的金宇彬穿著简单的白色上衣，戴著黑色鸭舌帽，特别把口罩拉到下巴露出全脸，拿著蛋糕拍照，看起来已经恢复健康的他，脸上的笑容让粉丝们更觉得放心。
蛋糕上所写的字也拍下了照片，「我们宇彬啊，想做的事都去做吧〜」这句话也写出了所有粉丝想要对金宇彬说的心声，之前因为与病魔搏斗而中断活动休息好长一段时间的金宇彬，终於也开始了电影拍摄，回归演员的身分，当然也有透过CF等代言与大家见面。
金宇彬去年11月惊喜在第40界的青龙电影节颁奖典礼上现身，也在舞台上让大家看见他恢复健康的模样。接著也为MBC创社特辑的纪录片担任旁白，目前也开始拍摄了崔东勋导演的新作品《外星人》。接下来大家比较关心的应该是男神何时抱得美人归吧？
照片：AM娱乐IG
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