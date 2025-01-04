【韩网热门】超级童颜的男明星！网友：还以为《泪之女王》里的姑姑找的是年下男

他是《泪之女王》里的「英松」、也是《爱的迫降》的里的「万福」、《夫妻的世界》里的「济赫」，还是《或好或坏的东载》的「高检厅长」，他就是演员金永敏。





좋거나 나쁜 동재 대사 왈케 웃겨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

'내가 너한테 반말하면 나 싸가지 없다고 한다고'

<<내가 생각한 그대로를 대사에다 투영해주심…

근데 실제론 두 분 71년생 동갑이란다 뭐지 진짜… pic.twitter.com/yzpG3KnxLY — 상상 (@imagine__Drama) November 7, 2024

金永敏2001年出道，1971年出生，今年已经54岁了！！以为他只有40多岁的请举手！！！

韩国网友评论：

1. 我以为他才四十小几岁，80年代初出生

2. 超童颜，真的

3. 啊？？ 真的有50多岁???

4. 一直以为他41-45岁

5. 啊????????

6. 就是说啊，看《或好或坏的东载》的时候我以为他和李浚赫年纪差不多，是因为发色和发量的原因吗？ 五官也很年轻，总之就是非常显小，你说他50多了？？

7. respect

8. 我以为他最多47、8岁而已

9. 和李英爱、高贤廷、金南珠、安在旭、柳熙烈、郑雄仁、李瑞镇等人同岁吧，他们其实也是童颜，但这一位绝对是最显年轻的一个

10. 我觉得他看起来都不到40岁

11. 这位确实是童颜，但70年代出生的演员们也都比实际年纪看起来小几岁，高贤廷、李英爱、宋一国、池珍熙、李瑞镇看起来都没有实际年龄那么大

12. 我觉得他特别帅

13. 他真的有一种香港演员的感觉

14. 他演的角色每次都让人很生气，但是却是我的理想型

15. 和我爸同龄????

16. 电视里看起来更年轻

17. 我以为《泪之女王》里姑姑遇到了年下男，原来不是啊

18. 想像一下他演20代演员的爸爸，感觉就是一个上学时期就闯祸的形象，可以青少年的爸爸

19. 啊？ 真的以为他最多40几岁

20. 他在《或好或坏的东载》里面超级显年轻

21. 感觉比实际年纪小10岁

22. 觉得他看上去就是50代的人想想你们身边的人，50代是不是他这样???? 现实中像他一样管理自己的人根本没有

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