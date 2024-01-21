《京城怪物》韩韶禧谈下部戏剧本：「拜托让我父母双全、男友不出轨！」

韩韶禧确实是拥有独树一帜的美强惨气质，但，哪怕只有一次，让她也接到幸福美满的普通人剧本好不好呢？XD

韩韶禧与朴叙俊合作的Netflix新剧《京城怪物》近日正在热播，剧本以日军731部队的人体实验为灵感创作，因故事跨度大、打斗戏份多，拍了足足2年才杀青。





聊到下一部作品时，韩韶禧表示对新角色已有构想：「首先要父母健在，住在自家公寓而非租房，生活在现代的平凡大学生。 男友也要有，但不要太帅，也不要劈腿。 」



韩韶禧笑著提到之前的两部作品，《无妨抗拒的他》虽然演大学生但男友总是不安分，《夫妻的世界》里虽然是富家女但跟人夫出轨，也是一条没有结果的道路。





细想来，《以吾之名》里女主父亲被杀、《京城怪物》里女主母亲失踪，女主本人也成日打打杀杀不得安宁，韩韶禧近几年演的角色真的都是颇为曲折的设定啊！





令小编忍不住想起之前网上盛传的「韩剧看不到的情节」，包括人生顺遂的李准基、贫穷的李敏镐、父母双全的李钟硕、不受欢迎的车银优、文静的曹政奭、有钱人家的朴信惠。再这样下去的话，接下来是不是要新增一个「恋爱甜蜜的韩韶禧」？拜托编剧导演们挖掘一下韩韶禧演幸福普通人的可能性吧！XD



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