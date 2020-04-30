期待！路云有望出演JTBC新剧《前辈，那支口红不要涂》，饰演追女前辈的直进年下男！
韩剧 2020年4月30日 星期四08:30 Yuan
29日，有媒体报导：「SF9成员路云将出演JTBC新剧《前辈，那支口红不要涂》。」
《前辈，那支口红不要涂》由同名网路小说改编，内容讲述长相帅气、性感、真挚的直进男后辈，与无视年下男的女前辈两人之间的浪漫爱情故事。原著小说在2017年举办的「浪漫的合作」比赛中在现代罗曼史部门获得了大奖。
对此，路云的所属社FNC娱乐也回应：「收到了《前辈，那支口红不要涂》男主角的出演提案，目前正在讨论出演中。」
以SF9成员出道的路云，在近年也以演员身份活动，陆续出演了《学校2017》、《想停止的瞬间：About Time》和《偶然发现的一天》等剧。在《偶然发现的一天》中担任第一男主角「河路/一天」，人气开始跟著大涨，下部作品也令人期待。
另外，《前辈，那支口红不要涂》预计在10月播出。
（图：KBS、MBC、FNC、IG@krwo_on、《前辈，那支口红不要涂》小说）
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