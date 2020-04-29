「演艺圈夫妻双双出轨，4人一起去旅游」！《听到传闻SHOW》记者爆料太震撼

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据说妻子出轨对象是比自己小10岁的男爱豆，这如果真实身份公开，实在是太冲击了......

韩国综合编成频道CHANNEL A节目《听到传闻SHOW》本月27日播出的内容里，有一位娱乐记者提到了某对演艺圈夫妇的出轨故事，令现场嘉宾震惊不已。 这位崔记者透露：「知名艺人B某和同样在电视上露面的妻子A某，两人结婚之后已经生了小孩，本来过的好好的，但对彼此作为异性的感情慢慢变淡了。 」

「妻子先出轨，而且是跟比她小十几岁的男爱豆出轨。 」朴修弘问：「夫妻两人都是艺人吗? 」崔记者说：「A跟丈夫一起出演过电视节目，也有一定知名度了。 」



丈夫的反应也不一般：「B知道妻子出轨，但无法离婚，因为一旦离婚就会被议论、形象也会下跌，作为名人还是维持夫妻关系在经济方面比较有利。 所以他的选择是，也交往了一个女朋友。 」

最扯的是：「然后，这4个人还一起去旅游了。 」



节目中另一位记者也分享了另一对夫妇的出轨故事：「男演员A和女演员B结婚，当时B的知名度更高，但婚后A似乎运气变 好，突然人气就升高了，但是结婚没多久就开始不断出轨，甚至还在拍电视剧的时候把小三带到片场，传得沸沸扬扬。 」

「但是B一直在忍。 现在A仍然发展得很好，但B几乎不活动了。 」



看到这样的事，真是忍不住感叹现实简直比电视剧更加狗血啊......



（图源：《听到传闻SHOW》）

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