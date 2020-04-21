《Running Man》500期预告公开！大势女团偶像来袭：初珑、普美、美珠、请夏、有情

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看到预告才有实感啊～！大家也跟小编一样期待这期节目吗～？《Running Man》来宾名单：朴初珑、尹普美（Apink）、美珠（Lovelyz）、请夏、磪有情（Weki Meki）。

SBS 热门综艺节目《Running Man》公开了的最新预告中，节目将迎来第500期的集数，也为此邀请到了五位大势女偶像，开场相当欢乐！来宾有 Apink 的朴初珑和尹普美、Lovelyz 的美珠、请夏、Weki Meki 的磪有情等五人。



▼一行人来到露营场地，节目组还准备了春天的时令美食。



▼但500期绝对不是那么简单的事，用颜料染色让大家都拥有冲击性的外貌。



▼还蒙著大家的眼睛，预告所有艺人之中有贪心鬼把成员们一个一个用出局，让大家陷入恐慌之中，究竟这次卧底的人又会是谁呢？



一起期待这一期的播出吧！《Running Man》第500期将在本周日下午五点首播。

（图：《Running Man》／爱奇艺）

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