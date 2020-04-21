上厕所偶遇BTS防弹少年团柾国的可能性有多大？不仅如此还能让他主动搭话！

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谁能想到BTS防弹少年团柾国还能在厕所里遇到自己喜欢的YouTube博主。

日前，YouTube博主「英告男」在自己的IG上晒出了和柾国的合影，德拉子国穿著黑色的夹克，戴著渔夫帽，并把帽檐压得低低的。 而「英告男」则穿著红色的毛衣，拿著手机和柾国自拍。 「英告男」配文表示：「他戴著帽子，我还在想到底是谁，绝对是全世界最恭敬的一位，现在发文的我手还在冒汗，到底怎么一回事会在YouTube里说。 」





没过多久「英告男」就通过YouTube描绘了整件事情。 那位戴著帽子的男生就是大明星田柾国。 那天「英告男」和朋友们一起去喝酒，途中去了隔壁大楼的厕所。 正在如厕的「英告男」突然发现身边走来一个把帽檐压得特别低，还假装认识他，并打招呼的男生。 当时「英告男」以为是收看YouTube频道的粉丝认出了自己，看对方的打扮以为是个刚从读书室出来的考生。 男生小心翼翼地轻声告诉「英告男」自己有在收看他的YouTube，两人就这样客套地聊了几句。 这时「英告男」耳边穿来了「BTS」的字眼。 真的在街上遇到了BTS? 「英告男」火速排除了脑海中浮现的念头，他还自我吐槽：「当时我在想，如果他是防弹少年团成员的话，我就是有1亿订阅者的PewDiePie(YouTube网红)。 」



虽然心里这么想著，但「英告男」还是本能地掏出了手机与「粉丝」合影，背景就是尴尬的厕所。 第二天重新回忆起这件事情的「英告男」又重新拿出了照片，这才反应过来对方真的是防弹少年团成员，於是就把照片放到了IG上，没想到立刻在网上掀起火爆关注，引来无数ARMY的围观，「英告男」也称这条PO文成了传奇。



最后「英告男」还不忘大赞柾国，称赞他虽然是大明星却完全没有任何架子，说话轻声细语还很恭敬。「英告男」的这一奇遇也让很多阿米表示羡慕。

「图：YouTube截图」

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