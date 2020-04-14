这部电视剧真的很波折！原本预计在8月播出的《学校2020》 KBS最终决定不编制！
韩剧 2020年4月14日 星期二12:58 Yuan
KBS新剧《学校2020》改编自小说《Oh，我的男人们》，描述18岁职业高中学生们的故事，他们有著和人文学科学生不一样的烦恼。
由X1出身的金曜汉担任男主角，但日前因为更换女主角的事件引发了争议...安瑞贤原本作为女主角正在讨论中，后来下车，之后金赛纶接到到了女主角的出演提案。本月6日，宇宙少女的成员恩熙也表示正在积极讨论中。
（延伸阅读：因替换女主角引发了争议！《学校2020》制作公司表明立场：「协商过程中，安瑞贤的父亲多次提出无理的要求」）
日前，有媒体报导：「KBS最近《学校2020》进行多方面的讨论，最终决定不编制《学校2020》。」KBS方面回应：「正在确认中！」今日（14日），KBS相关人是表示：「经过讨论，最终决定不编制《学校2020》。」
制作公司则回应：「正在就制作相关问题，进行多方面的讨论中。」
而KBS的「学校系列」已经拍摄过7部作品，从1999年到2017年间更孕育出不少大明星。当时消息一出来，让不少网友表示：「学校系列如果不在KBS播出就不是学校系列了啊」、「演员们又有什么罪」、「这样就不是学校系列了」、「这部剧真波折」、「金曜汉太惨了」等等。
（图：KSD、KBS、艺人SNS）
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