《机智医生生活》曹政奭儿子「羽朱」金俊暴风成长！出演《蒙面歌王》展现歌唱实力

12日播出的《蒙面歌王》中，与新任歌王「花样香水」对抗的8名蒙面歌手登场。

当天第一轮第三位淘汰者「圣诞颂」演唱《机智医生生活》的 OST〈我之於你，你之於我〉，他的真实身份一公开，也让许多人超惊讶！

「圣诞颂」的真实身份，正是在《机智医生生活》系列中饰演曹政奭的儿子「羽朱」而被大众所熟知的童星金俊。主持人金圣柱介绍说：「听说这位朋友的爸爸很有名，因为曹政奭（剧中）饰演爸爸的角色。」2014年出生，今年11岁的金俊被问到「那时候能感受到有多受欢迎吗？」时，他害羞地回答：「有点！」



对於在舞台上唱歌的感想，金俊说：「我本来就是人多就会紧张的类型。 今天也有点紧张。」作爲演员，金俊的梦想是什么呢？他表示：「很多人叫我『羽朱』，我虽然很喜欢『羽朱』，但是想以演员金俊的身份被大家记住，我想成爲优秀的演员。」



而金俊拍摄《机智医生生活》时才6岁，剧中与爸爸李翊晙（曹政奭 饰）可爱的父子互动，也受到许多观众喜爱。现在他已经11岁，真的长高了许多，如果拍摄第三季的话，可以跟爸爸一起唱歌了啊（？



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