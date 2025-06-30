《蒙面歌王》首变「蒙面舞王」！Super Junior 银赫& Vata再跳〈like JENNIE〉

MBC老牌歌唱PK节目《神秘音乐秀：蒙面歌王》（简称蒙面歌王）昨（29）日播出了十周年特别节目，竟首次出现了没有唱歌纯跳舞的舞台，两名舞者面具摘下是――Vata与Super Junior银赫！

节目中，有组双人参赛者「小混混善导部」与「飞翔吧Super Star」竟没拿麦克风，评审团EXID率智就问：「没有麦克风耶？」随著音乐持续播，大家才意识到这是舞蹈表演。两人表演了WOODZ（曹承衍）的〈Drowning〉（原曲没有舞），摘下面具原来是《街头男战士》名舞者We Dem Boyz队长Vata，与Super Junior主舞银赫！



两人还表演了BLACKPINK JENNIE今年solo红遍全球的名曲〈like JENNIE〉，〈like JENNIE〉舞蹈正是由We Dem Boyz所编，两人先前和Super Junior领舞神童一同跳过，除了身为原编舞者的Vata，银赫和神童都有网友大力称赞，例如「目光落在了银赫身上」、「知道神童跳舞很厉害，但每次看都很惊艳」等。



银赫向观众打招呼提到了《蒙面歌王》10周年，而Super Junior 20周年，恭喜《蒙面歌王》也提到成员圭贤蝉联多次歌王（共五次），他当过台下评审团成员但从未上台参赛，原先收到制作单位邀请还怀疑：「是叫我唱歌吗……」知道是跳舞后欣然答应了。而Vata虽是舞者，但过去就挑战过《蒙面歌王》，Honey J、白久玲等舞者也挑战过。主持人金圣柱转头问银赫如果出《蒙面舞王》意见如何，银赫说不错，但下秒脑筋就问：「能在我YouTube上制作吗？」机智又逗趣发言引发笑声。



银赫再和Vata共舞，网友兴奋讨论「李赫宰（银赫本名）再这样，我的心脏快不行了ㅠㅠㅠ」、「恳切请求〈like JENNIE〉银赫直拍」、「李赫宰的本业工作疯了」、「引退欧巴大发！！！宝石美男大发！」、「Super Junior舞蹈机器银赫超强表演真的很帅」……等等。



▼银赫后来限动宣传节目还自称「404代歌王」（404是银赫代号，缘由生日4月4日）



顺带一提，银赫正和Super Junior成员们如火如荼进行‎20周年纪念专辑《Super Junior25》‎宣传，接下来还有Super Junior《Super Show 10》世界巡回演出。

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