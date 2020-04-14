「全年为文佳煐应援！」《你为我著迷》郑容和文佳煐兄妹情竟延续了九年！

文佳煐昨日（13日）在IG发布郑容和送上的应援餐车认证照，两人以兄妹相称的两人实在太可爱~
郑容和与文佳煐2011年曾在MBC《你为我著迷》剧中扮演兄妹，郑容和饰演的李信相当疼爱妹妹李庭旋，这份兄妹之情也延伸到了戏外，两人九年来仍然维持好友谊。
郑容和此次为文佳煐主演的《那个男人的记忆法》剧组送上应援餐车，相片中可见餐车上横幅写著：「一年365天8760小时都为文佳煐应援！」创意改编《那个男人的记忆法》文案「男主角罹患记忆力过剩症候群，把一年365天8760小时所有细节都记下来」。立牌则写「我妹妹佳煐加油」并署名「315,360,000秒／前哥哥郑容和」，强调两人久远的兄妹关系（315,360,000秒＝10年）。
文佳煐在这张IG相片特别写下：「谢谢前哥哥兼现哥哥」，想必对郑容和「前哥哥」署名感到搞笑吧？郑容和也很快回覆道：「前妹妹兼现妹妹Fighting!!!」两人一来一往相当逗趣。
翻阅郑容和与文佳煐兄妹情谊，2016年4月21日郑容和IG曾发布与文佳煐聚餐的相片，并惊叹当年《你为我著迷》的国中生妹妹已长大成人，并且越来越漂亮。
文佳煐主演的《那个男人的记忆法》正在MBC水木档播出，郑容和固定出演的音乐综艺节目《Trot神来了》每周三於SBS播出。此文末就用郑容和於《Trot神来了》演唱的《你为我著迷》OST〈因为想念〉，带大家重温九年前追剧回忆吧！
（图：爱奇艺台湾站、IG@m_kayoung、IG@ jyheffect0622）
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