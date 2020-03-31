高颜值新剧《一起吃晚餐吗》宋承宪、徐智慧四位主演齐聚一堂！台词排练照公开
韩剧 2020年3月31日 星期二09:00 MiJimin
【多图+完整简介】这个全新组合真的太不真实了，所以五月一定要追这一部韩剧～。XDDD
MBC 全新月火剧《一起吃晚餐吗》（每周一、二播出）公开了幻想组合的台词排练现场照，四大主演宋承宪、徐智慧、李知勋、孙娜恩…等人聚集在一起难得同框，也让观众们更加期待。
《一起吃晚饭吗》是改编自同名网路漫画，讲述因为离别的伤痛和「单身文化」而使感情退化的男女以晚餐为媒介恢复感情，找到爱情的故事。
高再贤导演在此前和宋承宪合作过《Player》，所以已经相当熟悉且有默契了，率先发言道：「能够聚集一群优秀的演员合作感到非常荣幸，希望到最后都能安全地拍摄完毕。」不过这出剧只是爱情喜剧，应该不会有过多的动作戏，导演就不要太担心了！XD
▼宋承宪饰演饮食专栏作家兼饮食心理治疗师「金海景」，透过饮食习惯来分析病人的心理状态，因独特的职业技能而受到关注。
▼徐智慧饰演YouTube 频道 2N Box 企划组成员「禹道熙」，虽然20岁之后她谈过两次恋爱，却经历了苦涩痛苦的失恋，现在是一个对恋爱无感的女人。
▼孙娜恩饰演性感兼具华丽外型的健身教练「陈鲁乙」，SNS 上的名人，男主金海景的前女友，不论自己做了什么海景都会接受，反而认为他不爱自己，因此决定分手，却又以“没有像海景的一样的男人”之原因，想要重新回到他身边。
▼李知勋饰演医学专门的独立记者「郑载赫」，是女主禹道熙大学时期的恋人，毕业时为了留学而单方面向她提出分手，时隔5年再次出现在道熙面前。
新剧《一起吃晚饭吗》由《Player》高再贤导演，与《Doctor异乡人》副编剧金珠合作，预计在5月首播接档《365：逆转命运的1年》。
（图自：官方剧照）
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留言/评论
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Tien Yin 我們上次才講到她 她就演戲了 🤣
2小时前
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