金秀贤、徐睿知主演《虽然是精神病但没关系》预计在6月播出！两人之前就有合作过广告，很有CP感呢！
韩剧 2020年3月31日 星期二08:30 Yuan
tvN新剧《虽然是精神病但没关系》是一部拒绝爱情的男人和不懂爱情的女人，超越生死去爱，寻找遗失灵魂的奇幻爱情剧。
讲述靠180万韩元的保健医疗人力工作活下去的精神病院男看护，和一名拥有反社会人格童话作家的故事。
由金秀贤担任男主角，他饰演精神病院男看护「文康泰」，从小父母双亡，独自照顾罹患自闭症的哥哥，过著牺牲奉献的人生；女主角则徐睿知，她饰演人气儿童文学作家「高文英」，是儿童文学界的女王。
（延伸阅读： 《虽然是精神病但没关系》出演阵容！《金师傅2》的朴院长、《罗曼史》的吴智律都将加入，与金秀贤和徐睿知合作！）
近日，Naver主页上加上排程是在6月，让不少网友表示：「金秀贤终於要回来了」、「迫不及待想要看了」、「这个组合真的好棒」等等。另外，《虽然是精神病但没关系》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇导演执导；《Jugglers》赵容编剧执笔。
而金秀贤、徐睿知其实已经不是第一次合作，他们曾一起拍摄过布丁广告，当时的「布丁Kiss」还引发了话题，两人看起来还是蛮有CP感的呢！这也让人更加期待6月的到来！
（图：tvN、Naver、Petitzel、ELLE）
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留言/评论
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3小时前
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Hwon Nie 哈哈哈哈哈 现在只是看照片而已我就心情不好了 😂😂
2小时前