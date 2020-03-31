高顏值新劇《一起吃晚餐嗎》宋承憲、徐智慧四位主演齊聚一堂！台詞排練照公開
韓劇 2020年3月31日 星期二09:00 MiJimin
【多圖+完整簡介】這個全新組合真的太不真實了，所以五月一定要追這一部韓劇～。XDDD
MBC 全新月火劇《一起吃晚餐嗎》（每週一、二播出）公開了幻想組合的台詞排練現場照，四大主演宋承憲、徐智慧、李知勳、孫娜恩…等人聚集在一起難得同框，也讓觀眾們更加期待。
《一起吃晚飯嗎》是改編自同名網路漫畫，講述因為離別的傷痛和「單身文化」而使感情退化的男女以晚餐為媒介恢復感情，找到愛情的故事。
高再賢導演在此前和宋承憲合作過《Player》，所以已經相當熟悉且有默契了，率先發言道：「能夠聚集一群優秀的演員合作感到非常榮幸，希望到最後都能安全地拍攝完畢。」不過這齣劇只是愛情喜劇，應該不會有過多的動作戲，導演就不要太擔心了！XD
▼宋承憲飾演飲食專欄作家兼飲食心理治療師「金海景」，透過飲食習慣來分析病人的心理狀態，因獨特的職業技能而受到關注。
▼徐智慧飾演YouTube 頻道 2N Box 企劃組成員「禹道熙」，雖然20歲之後她談過兩次戀愛，卻經歷了苦澀痛苦的失戀，現在是一個對戀愛無感的女人。
▼孫娜恩飾演性感兼具華麗外型的健身教練「陳魯乙」，SNS 上的名人，男主金海景的前女友，不論自己做了什麼海景都會接受，反而認為他不愛自己，因此決定分手，卻又以“沒有像海景的一樣的男人”之原因，想要重新回到他身邊。
▼李知勳飾演醫學專門的獨立記者「鄭載赫」，是女主禹道熙大學時期的戀人，畢業時為了留學而單方面向她提出分手，時隔5年再次出現在道熙面前。
新劇《一起吃晚飯嗎》由《Player》高再賢導演，與《Doctor異鄉人》副編劇金珠合作，預計在5月首播接檔《365：逆轉命運的1年》。
（圖自：官方劇照）
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留言/評論
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Tien Yin 我們上次才講到她 她就演戲了 🤣
3小時前
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