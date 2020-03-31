朴叙俊连只见过几面的演员都记得！《梨泰院CLASS》「刀疤男」刘庆秀：大哥说很开心看到我越来越好

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朴叙俊这几年的事业顺风顺水，作品繁多合作演员也繁多的他竟然能记住哪怕只合作过几个场景的演员。

《梨泰院CLASS》中朴世路（朴叙俊 饰）的狱友、「甜夜」的店员崔胜权的扮演者刘庆秀其实并不是第一次和朴叙俊见面啦，电影《青年警察》(又译《菜鸟警校生》)和 《驱魔师者》中都有过短暂的合作，虽然当时柳京洙扮演的是理发师和医生，戏份都非常少，但朴叙俊依旧记住了他。 直到《梨泰院CLASS》中两人第三次合作，互动戏份也变得多了起来。



在《梨泰院CLASS》的杀青采访中，刘庆秀提到了朴叙俊，对他展示了不一样的情谊，「这部戏试镜成功之后，第一次和朴叙俊大哥一起吃饭，他说’看到庆秀你能发展的这么好，我也很开心。我当时听完真的非常感动，拍完《青年警察》之后第二次在《驱魔使者》里碰到大哥，我以为他完全想不起我是谁，但他却记得很清楚。现在我们变得比较熟了，他还是片场的气氛制造者。 」



无论是《青年警察》还是《驱魔使者》中，刘庆秀的角色都是「一次性」的，和朴叙俊对戏的场景不多，但朴叙俊依旧记住了他。朴叙俊完全不因自己人气火、咖位高而傲慢、无视吴明燕燕， 这也是越来越多的人喜欢他的原因吧，踏实、谦卑而低调。

「图：《梨泰院CLASS》」

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