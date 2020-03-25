《Radio Star》尹恩惠：因严重失眠所以戒酒8年，但连恋爱都……

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好久不见的演员尹恩惠，历经长长的空白期再度出现在节目《Radio Star》中，也透露了她为何从不看出道时团体Baby V.O.X.的影片，以及她成为韩剧浪漫女王所带来的副作用。

25日即将於MBC播出的综艺节目《Radio Star》邀请好久未露面的尹恩惠及其他来宾，主题是「身体使用说明书」。时隔3年才再度演出综艺节目的尹恩惠，先是向大家报告了近况，主持人金久拉也单刀直入提及之前的绯闻对象金钟国，尹恩惠与金钟国之前演出综艺节目默契十足大受观众喜爱，尹恩惠的回答引发观众好奇。



以人气电视剧《宫：野蛮王妃》《葡萄园的那小子》《咖啡王子一号店》等被称为浪漫韩剧女王的尹恩惠，关於走红所造成的副作用也娓娓道来，「我太早遇到这么棒的作品了。」尹恩惠说，也因此让她后来演出作品时都承受著相当大的压力。



尹恩惠坦言也担心自己的健康状况，过去参加baby V.O.X女团时行程满档，曾经操坏了身体，现在也必须时时留意身体状况，她也自曝从来不看Baby V.O.X时期的影片，原因就请大家收看节目播出罗！



不仅如此，曾令尹恩惠更难熬的是严重的失眠症，为了能够入睡她只好借助酒的帮忙，不过这8年来她也戒酒成功，让大家都放心不少，不过她也分享除了戒酒，竟然连恋爱也一起戒断了？《Radio Star》将於3月25日晚间11点5分播出。

照片：《Radio Star》截图、TVDaily

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