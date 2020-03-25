《尸速列车：感染半岛》姜栋元对抗更强丧尸？台湾7月见真章
电影 2020年3月25日 星期三10:13 Erin
日前公开最新剧照的续集电影《尸速列车：感染半岛》，未上映已受到观众们期待，本集背景设定在《尸速列车》故事的四年后，丧尸型态似乎更升级，主角姜栋元该如何杀出重围？本片预计7月底与台湾观众见面。
延续著《尸速列车》的高人气，日前公开的两张新剧照也获得爆发性的回响。第一集的剧情又经过了四年，这片土地俨然成为一片废墟，幸存的人类将如何与丧尸进行最后决战？也预告了《尸速列车：感染半岛》即将充满精采紧张的动作场面。
《尸速列车：感染半岛》最新剧照2张包含了幸存的正锡（姜栋元饰）与打不死的丧尸们，强烈的造型立即吸引了观众们的目光。姜栋元充满决心的坚定眼神，手持步枪超级帅气的样子，似乎等待著与丧尸决一死战。而另一头不分青红皂白往前扑上去的丧尸剧照又再度令人想起《尸速列车》了。导演延尚昊设定在这片废墟般的土地，将展开一场最终战役，台湾观众们的期待，也预计即将在7月底揭开神秘面纱。
照片：车库娱乐
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