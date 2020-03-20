《脸赞时代》出身主播李治勋因败血症突然离世！6天前曾发公告：「连握住滑鼠的力气都没有了……」
明星 2020年3月20日 星期五11:16 Sani
接连两天有艺人因为败血症过世，真的让人很难接受......
《脸赞时代》出身的知名BJ李治勋（音）昨日上午去世，享年32岁，据悉死因是急性败血症，但还没有正式宣布。李治勋曾出演Comedy TV节目《脸赞时代5》，之后在AfreecaTV作为BJ活动。
本月13日，李治勋曾在网上贴出暂停直播的公告，并透露了自己的身体状况：「两天前因为淋巴腺炎去了医院，今天又出现了严重的发烧。 千万不要是新冠肺炎啊TT连握住滑鼠的力气都没有了，所以用手机写下公告。 大家都在辛苦的时期，一起好好撑下去吧......！ 」
据另一名BJ Seya透露，考虑到目前的疫情环境，李治勋的母亲打算只进行入殓仪式，不举办葬礼：「因为新冠肺炎，急诊室不接病人了。 （李治勋）接受检查后发现不是新冠肺炎才得以住院，但是大脑里已经长了不好的东西。 」
而就在前一天（18日），曾出演《举重妖精》、《乳酪陷阱》的文智允也因为败血症离开大家，接连两天有艺人因为相同病因离开，令网友感到一阵担忧。
（图源：李治勋IG等）
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