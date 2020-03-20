《李尸朝鲜2》朱智勋：因为身高太高所以射箭戏码很难拍！
韩剧 2020年3月20日 星期五11:39 Erin
演员朱智勋近日有《HYENA》与《李尸朝鲜2》两部电视剧与观众们见面，其中《李尸朝鲜2》中的古装动作场面不少，他也自曝因为身高过高而要演出射箭场面时对他来说有点困难。
充满著丧尸危机的朝鲜，贪图王权的赵氏家族以及不能相信任何人的王世子李苍（朱智勋饰），就此展开一场血斗。《李尸朝鲜2》剧情解开了许多第一季留下的悬念与疑惑，也呈现出更华丽的动作场面以及细腻的故事情节，传达更多更强烈的讯息。
这一季的剧情中更吸引人注意的是主角王世子朱智勋的成长与蜕变。他目睹了百姓们凄惨的现况，也为这些百姓做出了选择，带给观众相当深刻的印象，为了守护乱世中的百姓总是站在第一线的李苍，肩上的沉重与细腻心思由朱智勋完美演绎。
除了《李尸朝鲜2》，同时在SBS热播中并每集创下收视新纪录的电视剧《HYENA》，朱智勋在剧中兼具知性与性感的样子更令观众们相当喜爱，3月可说是朱智勋的天下。《李尸朝鲜2》也比第一季有著更多更大规模的动作场面，朱智勋坦言有点担心，「李苍也并非安全没事，不过要怎样表现出看起来不是太专业又不能太含糊，还必须有领导能力的动作场面，让我相当苦恼也做了很多努力。」他说。
特别是在《李尸朝鲜2》中有许多射箭的场面，他笑著说：「射箭动作真的很不容易，而且因为我身高太高所以箭看起来太短太小，所以在现场还把两支箭接在一起。（看起来长一点）」透露了片场相当有趣的幕后秘辛。
照片：《李尸朝鲜2》剧照与记者发布会
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