韩国首尔江南禁食祈祷院金牧师说：「礼拜时，天堂会飘下新鲜空气，要脱口罩呀！」

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随著「武汉肺炎」(COVID-19)在韩国广泛散播后，不少宗教团体已按政府要求，纷纷取消原来的信徒聚会，改以网上形式继续相关礼拜活动。然而，仍有一些韩国国内的教会，不但无视这些呼吁，更反过批评政府过度干预宗教自由，怀有敌意地继续鼓励教徒参与礼拜，位於首尔江南的「江南禁食祈祷院」（강남금식기도원）便是其中之一。

这间名为「江南禁食祈祷院」，当中有的一位名叫金圣光（김성광 ）的牧师，据韩国媒体报导，他连续数周在其教会礼拜上，不断呼吁信徒不用对疫情过度担心，减少参与教会活动。而且，他更曾在两周前在礼拜演讲上，以「传染病是上帝的审判」的专题，胡说八道地向信徒表示：「越是这样的时候，韩国的教会越要祈祷才能得到祝福 ... 在礼拜的那一刻，天上从天堂飘来一股新鲜的空气，给人纯净精神，思想也焕然一新。但是要戴口罩吗？ 要脱呀！」



这位金圣光牧师一派胡言的歪论尤其多。一来，他坚持无论疫情如何，也得礼拜，并批评停办礼拜的牧师，指出：「即使被绳之於法，也要在上帝面前进行正确的礼拜，因为只有做礼拜，才能活著，上帝的祝福才会出现。礼拜时大脑功能会变好，感情也好，神经也好。 不给礼拜就越来越不好了，喝酒、抽烟、赌博、吸毒、说谎、共产党 ... 不仅自己灭亡，别人也灭亡」

另外，一向抱持极端右派反共倾向的金圣光，在其演讲上，也藉以疫情来批评别的宗教、亲共团体与文在寅总统。他先说：「为什么疫情在伊朗和中国传播得最多？因为伊朗是伊斯兰教、中国是共产党 ... 至於意大利的疫情尤其严重，原因是那里有大量中国游客。」



而且，由於他认定礼拜是至关重要的活动，因而跟教友呼吁，必须要支持相信上帝并无论如何也会礼拜的总统。当中，金圣光亦借此来贬低现任总统文在寅 - 「历届总统中，李承晚、朴正熙做得最好。那谁是犯下最多错误的总统？谁是引发问题最多的「问题」总统？相信文在寅总统的人士请举手 ...」

对面对面礼拜怀有歇斯底里的金圣光牧师，不断向教友鼓吹不用戴口罩庭出席礼拜，实在很令人忧虑，「江南禁食祈祷院」大有可能是下一个疫症大爆发的新源头。

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报导来源：http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=300412

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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