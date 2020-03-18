《超人回来了》刺激情节引争议：姜好目睹父亲Gary被击倒「昏迷」，瞬间焦急大哭！
综艺 2020年3月18日 星期三08:30 Sani
节目播出后有网友表示，小孩子哪里会懂节目设定这些东西，担心小小的姜好就此埋下了抹不去的心理阴影......
15日播出的KBS 2TV节目《超人回来了》里，Gary父子来到拳击馆，Gary换上装备和馆长来了一场对决，一开始姜好还在旁边兴致勃勃地为爸爸加油，然而随著对打越来越激烈，Gary终於不敌馆长重拳、摔倒在地。
姜好看到爸爸倒在地上闭著眼睛一动不动，焦急地大哭起来：「爸爸站起来！ 请救救我爸爸！ 」
随后哭著翻越围栏走到Gary身边亲了一下他的脸颊，这时Gary突然睁眼：「爸爸是和你开玩笑啦！ 」
事后采访中提到这件事时，姜好仍然忍不住抹眼泪，说当时真的很担心爸爸，让Gary深受感动。
不过节目播出后有观众表示，对於只有27个月的幼童而言，这样暴力性质的画面或许过於刺激，而且姜好还不理解拳击这种运动，也不知道爸爸是在演戏，担心已经给小孩造成恐怖的心理阴影。 但也有人认为此举无可厚非，之前秋小爱和娜恩出演的节目里也有类似片段，没有必要特别责怪Gary。
（图源：《超人回来了》）
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