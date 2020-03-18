要求CHEN退团的巴士广告竟是违法？！始兴市：「未经许可，已命令撤除」

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前几日有韩国粉丝宣称要在EXO成员CHEN父母所在城市张贴巴士广告、要求CHEN退团，不料第一天就被当地市厅要求撤除。

近日有部分韩国粉丝宣布，将从16日开始在CHEN父母所在的始兴市张贴要求CHEN退团的巴士广告，企划文案中写道：「我们描绘的未来中没有CHEN」、「要求损坏组合形象、背叛粉丝信任的CHEN退出组合」。 根据计画，该广告将张贴在往返於始兴市和安山市的5辆巴士车身上，一直运营到下个月16日。



然而昨日，始兴市已命令撤除这批巴士广告：「（市厅）没有接到过该广告的提案，也没有给出批准。 了解到有未经确认的内容张贴在巴士上之后，已经在16日上午通报广告代理企业进行撤除。 」

根据《屋外广告物法》，巴士广告属於「使用交通手段的广告物」，需要事前取得市厅或区厅的许可方能张贴，而要求CHEN退团的这批广告物并没有事前和始兴市厅进行商议。 此外，《屋外广告物法》还规定不允许张贴有可能侵害人权的广告，目前始兴市厅对於是否违反这一点也在进行讨论。



对於CHEN的去留，韩粉存在非常两极化的意见。 部分粉丝认为「CHEN作为已婚人士，留在EXO里只会对整体形象造成负面影响」，但大部分粉丝认为张贴巴士广告还是太过分了，尤其是在EXO父母亲友居住的城市，认为该举动已经「越线」。

（图源：SM，EXO-L ACE）

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