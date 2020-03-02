朴叙俊和《梨泰院CLASS》漫画原型还差了那么一点？这位Rapper暗暗较劲：我更像啦XD
明星 2020年3月2日 星期一08:30 Rui
《梨泰院CLASS》正在热播中，朴叙俊的栗子头也跟著火起来，据说已经是韩国最流行的发型了。
剃了栗子头的朴叙俊被赞和原作漫画里的「塞路」一模一样，单眼皮、尖下巴、身材高挑又健硕，完全就是「漫撕男」啊。
不过有一名Rapper表示「不服」，在自己的IG上公开了一张塞路的漫画照，暗暗表示自己其实更像呢。暗地里和朴叙俊较劲的就是Bewhy。Bewhy的标志发型也是栗子头，甚至比朴叙俊剃得更彻底，刘海完全就是平整的，眼睛也和漫画里一样眼角上扬，脸型是上圆下尖，身材壮硕，有著太平洋一样宽广的肩膀。
原来是有观众收看了《梨泰院CLASS》之后因为栗子头想到了Bewhy，调侃「这个角色Bewhy来演也不错」，Bewhy虽然没有直接回应，但却贴出了塞路的图片，看来也是默认了自己和塞路很像呢，哈哈哈哈~~
「图：《梨泰院CLASS》、Bewhy IG」
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