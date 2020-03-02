不愧是音乐剧演员出身！《爱的迫降》中的「表治秀」唱歌超好听，让观众表示：「完全被惊艳！」 受 COVID-19 疫情波及 韩电影院观众数锐减 【有片】《机医》公开更多助演！除金海淑、金甲洙 还有《春夜》金俊汉、《检察官内传》安恩珍、《偶一天》裴贤圣等 14 年来始终如一 Brown Eyed Girls 公开特别影片庆祝出道满 14 周年！ 因「现实版」朴世路掀起风波的BewhY...将参与《梨泰院Class》OST！网友：「脸红的安智煐要一起吗」 音乐奇才「刘在锡」这次化身【古典竖琴手】用一个音结尾逗笑全场 防弹少年团海内外同步发威 夺 Gaon Chart 月榜、告示牌专辑榜冠军！ VICTON 回归倒数一周 七人概念照到齐！ Dreamcatcher 新歌 MV 观看次数破千万 创出道以来最快纪录！ 《梨泰院CLASS》金多美长发展现女人味 美妆代言画报公开 【有片】两位「国民制作人」合作了！李栋旭、BoA演唱《La La Land》电影主题曲《City of Stars》 《77亿的爱情》金希澈意外告白：「对女友很少撒娇」 ITZY 新专辑曲目表公开 与出道曲作曲家再度携手！ 【有片】若《秘密花园》金祖沅与《爱的迫降》尹世理见面？网友：这对「社会指导层CP」可以看100集！ VIXX 成员 Leo、RAVI 出面为「弘彬醉后失言风波」道歉 李新英、申承浩、金素慧确定合作KBS新漫改剧《合约友情》！下月（4月）6日首播 当妈妈是BIGBANG VIP时！不仅从小就是妈妈的人形道具XD，后来竟然还成了BIGBANG师弟 tvN恐怖惊悚剧《谤法》确定制作成电影，导演：将加入全新角色！ 《蒙面歌王》「煮鸡蛋」真面目揭晓 嘹亮歌喉原来是(G)I-DLE美延！ 朴叙俊和《梨泰院CLASS》漫画原型还差了那么一点？这位Rapper暗暗较劲：我更像啦XD 【武汉肺炎．COVID-19】人美心也美的Red Velvet：带著粉丝一起捐钱给大邱！ 跟著IU学神仙拍照技巧你也能变成照片精灵？！网民：我缺的不是技巧而是她的颜值XD

喜欢韩剧《谤法》的你有福了～，大家追到最新一集了吗？

最新消息，tvN 热门韩剧《谤法》确定制作成电影，预计在今年夏天开拍。

tvN 成功推出了恐怖惊悚题材的电视剧《谤法》，这部剧是由电影《冠军大叔》的金容完导演执导，以及电影《尸速列车》的延尚昊导演亲自执笔，两位电影导演合作打造推出，不仅周周保持话题性，电视剧也拍出了全新的质感与节奏。



而电影版也是由金容完导演执导，目前正在和出演该剧的主要演员们商议继续出演电影版，也相当期待能够以原班人马搬上大萤幕，更提到了电影版里，将加入很多剧版里没有的人物。

▼官方剪辑 1~6 集亮点片段：



《谤法》由严智苑、成东镒、郑知晓、赵敏修等人主演，讲述充满正义感的女记者在揭发韩国最大IT企业「Forest」秘密的过程中，遇上了能用诅咒杀死人的超能少女，之后展开一系列斗争的故事，目前播至第 6 集，预计全 12 集。

▼今晚播出第 7 集预告：



（图：官方海报）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻