tvN恐怖惊悚剧《谤法》确定制作成电影，导演：将加入全新角色！
韩剧 2020年3月2日 星期一09:40 MiJimin
喜欢韩剧《谤法》的你有福了～，大家追到最新一集了吗？
最新消息，tvN 热门韩剧《谤法》确定制作成电影，预计在今年夏天开拍。
tvN 成功推出了恐怖惊悚题材的电视剧《谤法》，这部剧是由电影《冠军大叔》的金容完导演执导，以及电影《尸速列车》的延尚昊导演亲自执笔，两位电影导演合作打造推出，不仅周周保持话题性，电视剧也拍出了全新的质感与节奏。
而电影版也是由金容完导演执导，目前正在和出演该剧的主要演员们商议继续出演电影版，也相当期待能够以原班人马搬上大萤幕，更提到了电影版里，将加入很多剧版里没有的人物。
▼官方剪辑 1~6 集亮点片段：
《谤法》由严智苑、成东镒、郑知晓、赵敏修等人主演，讲述充满正义感的女记者在揭发韩国最大IT企业「Forest」秘密的过程中，遇上了能用诅咒杀死人的超能少女，之后展开一系列斗争的故事，目前播至第 6 集，预计全 12 集。
▼今晚播出第 7 集预告：
（图：官方海报）
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