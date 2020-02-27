【最新消息】韩国一夜增加 334 新冠肺炎确诊病例，累计确诊数 1595 疫情严重
明星 2020年2月27日 星期四10:26 MiJimin
OMG…小编一早醒来看到真的瞬间清醒，确诊数完全是两倍成长。
韩国今早九点通报了新冠肺炎 COVID-19（武汉肺炎）的最新数据，一夜之间新增了334例的确诊病例，累计确诊病例数达到了1595例，目前已是中国之外累计确诊病例数最多的国家，疫情相当严重。
而因新冠肺炎的死亡病例则为12例，最新一例则是73岁的新天地教会信徒，他患有糖尿病和高血压等慢性疾病。
目前由於新天地教的大型聚会，导致韩国疫情大爆发，已有国家限制韩国人入境，全球皆调升了对韩国旅游的警示，韩国人入境皆加强检疫，疫情严重的大邱、庆尚北道也尽量避免前往，在韩国同样也是一罩难求。
（图：newsis）
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留言/评论
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韓國政府雖然數字飆升，但政府也是積極檢測隔離，盡可能更開透明讓國民知道事實，大家也會有所警覺事情的嚴重性，而那些不積極的國家，小編就不點名了...只能為全世界祈福
1小时前
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Praying for all countries, please stop the virus and save people life 🙏🏻🙏🏻
1小时前
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