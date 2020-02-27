SJ 神童分享「花美男」自拍照，粉丝：OPPA真的又瘦又帅，连手指头都细了～

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这个帽子和衣服的配色，小编好喜欢～！！！（神童真的太励志了啦）

近期因为激瘦31公斤的 Super Junior 成员神童，从圆嘟嘟的身材变成了美男子的话题相当热烈，每一次的近况分享都让粉丝们相当期待！



神童在今天的个人 IG 上传了一张自拍照，又再度涌入大批留言：「瘦的好明显。」、「不要忘了保持健康，好好照顾自己喔！」、「真的变太帅了～」、「差点认不出来你是谁。」、「连手指也变细了。」、「你是谁？」此外，也有很多提醒神童出外戴口罩的留言。



神童从去年10月开始减肥，一共瘦了30kg，前阵子上《Radio Star》时曾透露，当初下定决心减肥的关键点，是因为医生告诉他如果现在不减肥的话，依他的身体状况，很有可能在40岁时就有死亡的危机。



▼给大家回顾一下之前圆嘟嘟的神童，2018年3月10日的节目片段：



▼2019年10月12日的节目片段：



神童真的太有毅力啦～！也希望他能一直保持健康的身体。

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