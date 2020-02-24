《Running Man》金钟国连续大爆料，池锡辰暗恋全昭旻？还买了女性的包包？

王鼻子大哥难得有了那么长的单独镜头，恭喜恭喜～！（被诬陷的很彻底啊XDDD）
昨日播出的《Running Man》（EP.491）邀请到了演员申惠善与裴宗玉（裵宗玉）上节目，而在偷东西的环节中，金钟国搜查池锡辰的保姆车时却发现了意想不到的东西，爆了两个大料让全场震惊！
【爆料一】金钟国发现池锡辰的车上，居然贴有全昭旻的照片，池锡辰矢口否认。
HAHA 接著诬陷说：「怪不得经常嫉妒梁世灿。」，《RM》诞生了奇妙的三角恋～！XDD
【爆料二】金钟国紧接著又爆说在池锡辰车上还发现买了女生款的包包发票！？
池锡辰解释说自己只有在跑行程的时候，才会做这辆车，那发票不是自己的，而是经纪人的。
HAHA 又接话说：「但哥（池锡辰）最近为什么对世灿那么刻薄呢？」梁世灿补充诬陷说：「早上还打了我的关节。」纯属节目效果，但池锡辰也因此相当慌张。
【爆料三】全昭旻爆料池锡辰刚才还对自己说「瘦了不少哦。」而且用带有鼻音撒娇的口气说：「啊啊啊～～怎么瘦了～。」这个很多人看到，就只能承认了！XD
李光洙：「这根本是告白啊。」、「哥～是真的话现在就说出来吧，（让节目组）剪辑一下。」池锡辰则说：「不用剪辑，我堂堂正正的。」
於是，节目组就顺利播出了！应该就是经纪人的贴纸跟发票啦～，希望嫂子看到不要生气了才好！XDDD
（图自：爱奇艺）
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