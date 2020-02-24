《Running Man》金鍾國連續大爆料，池錫辰暗戀全昭旻？還買了女性的包包？

王鼻子大哥難得有了那麼長的單獨鏡頭，恭喜恭喜～！（被誣陷的很徹底啊XDDD）
昨日播出的《Running Man》（EP.491）邀請到了演員申惠善與裴宗玉（裵宗玉）上節目，而在偷東西的環節中，金鍾國搜查池錫辰的保姆車時卻發現了意想不到的東西，爆了兩個大料讓全場震驚！
【爆料一】金鍾國發現池錫辰的車上，居然貼有全昭旻的照片，池錫辰矢口否認。
HAHA 接著誣陷說：「怪不得經常嫉妒梁世燦。」，《RM》誕生了奇妙的三角戀～！XDD
【爆料二】金鍾國緊接著又爆說在池錫辰車上還發現買了女生款的包包發票！？
池錫辰解釋說自己只有在跑行程的時候，才會做這輛車，那發票不是自己的，而是經紀人的。
HAHA 又接話說：「但哥（池錫辰）最近為什麼對世燦那麼刻薄呢？」梁世燦補充誣陷說：「早上還打了我的關節。」純屬節目效果，但池錫辰也因此相當慌張。
【爆料三】全昭旻爆料池錫辰剛才還對自己說「瘦了不少哦。」而且用帶有鼻音撒嬌的口氣說：「啊啊啊～～怎麼瘦了～。」這個很多人看到，就只能承認了！XD
李光洙：「這根本是告白啊。」、「哥～是真的話現在就說出來吧，（讓節目組）剪輯一下。」池錫辰則說：「不用剪輯，我堂堂正正的。」
於是，節目組就順利播出了！應該就是經紀人的貼紙跟發票啦～，希望嫂子看到不要生氣了才好！XDDD
（圖自：愛奇藝）
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