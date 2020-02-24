他们都是1998年出生的！近期备受瞩目的3位男演员：李宰旭、李新英、裴仁赫

李宰旭出演的新剧《天气好的话，我会去找你》今晚（24日）首播哦！期待、期待～
韩国演艺圈陆续有新人冒出头，而这三位都出生於1998年的男演员，於近期收获许多关注和讨论。
李宰旭：通过《阿尔罕布拉宫的回忆》出道，并陆续出演《请输入检索词WWW》和《意外发现的一天》，每个角色均令人留下深刻印象。而他的新剧《天气好的话，我会去找你》（主演：朴敏英、徐康俊），也将於今晚首播。不同於前作「白经」，「李章宇」是个温暖、爱笑的人物，期待他的变身～
李新英：通过网剧《就一口》出道，还曾出演过《就算敏感一点也没关系2》。前阵子的《爱的迫降》是他首次挑战正剧，剧中他以「北韩F5」其中一名收获许多关注，外貌酷似金秀贤的他，人气直线上升。先前有消息传出，他将作为主演加盟KBS 2TV新漫改剧《合约友情》，并与《18岁的瞬间》申承浩、《最棒的炸鸡》金素慧（I.O.I出身）合作。未来发展令人期待。
裴仁赫：近期出演《延南洞吻神》和《XX》等作品的他，被韩国媒体称为「融合尹斗俊和李宰旭的外貌」，引发热议。裴仁赫目前是首尔艺术大学的学生，会通过个人SNS与粉丝们进行互动，张张是「男友照」。虽然作品还不多，但因为能从他的脸上看到许多「明星脸」，慢慢打开知名度。除了前面提到的尹斗俊、李宰旭，还有南柱赫、徐康俊、柳善皓等，个个是大帅哥哦！
（图片来源：SNS）
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