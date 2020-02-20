传奇车银优腹肌？！点开大图竟然是他，网民惊吓：打扰了，我先去洗洗眼睛XD

脸天才车银优一不小心就登上了twitter的热门趋势榜，焦点是他的腹肌。
有网友在SNS上表示：「哇，车银优的腹肌真的好性感啊！！！！ 是传奇啊~~」，配上的图则是一张只有腰身和腹肌的照片。 红色的衣服解开纽扣，露出大片巧克力腹肌，人鱼线美得让人嫉妒，完全看不出任何赘肉。
因为博主已经表明是「车银优」，广大网民们完全没有怀疑，毕竟车银优的名品腹肌大家都是知道的，穿衣显瘦，脱衣有肉说的就是他。
然而，等网民们想要点开照片好好欣赏一下车银优的帅颜时出现了大翻车！！！ 嗯？腹肌的主人竟然不是车银优，而是JYP老板朴轸泳！！！ 「吓得」网友纷纷评论道：「正想夸一下，看到大图只想说打扰了」、「我先去洗个眼睛 大家慢慢看」、「太过分了，你骗粉」~~
와 차은우 복근깠네 진짜 개 섹시하다ㅜㅠㅜ 와꾸 레전드 pic.twitter.com/SnCggPuZov— 나로 (@sosim_girl) February 17, 2020
虽然朴轸泳的颜值追不过车银优，但他的腹肌还是很能打的，要不然怎么能骗倒这么一大群人呢？
「图：twitter截图、cr_logo」
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