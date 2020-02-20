小小年纪就很懂礼貌的威廉&本特利是怎样炼成的？Sam爸爸育儿经获网民大赞！

《超人回来了》中的混血小兄弟「威本联盟」威廉和本特利牢牢抓住了广大姨母的心。
从2016年开始直到现在，近4年的时间里威本联盟带给观众们无数欢乐，兄弟俩都是姨母们看著长大的孩子，每一集播出后大家都在感叹Sam爸爸和有美妈妈上辈子是不是拯救了地球，怎么能拥有集可爱、善良、幽默、孝顺於一体的小天使 ，竟还是2个！！ 当真是拯救了地球吗？ 自然不是，一切都源於家庭教育。
日前Sam爸爸就做客了《Video Star》，聊起了自己的育儿经。 别看《超人回来了》中对於威廉和本特利来说Sam就是个「大玩具」，是可以和他们一起玩耍的人，其实镜头外Sam爸爸可是个严父，从节目中教育威廉餐厅吃饭礼仪其实就能看出来。
演员孙振永有次买了玩具去Sam家，Sam就一直要求威廉向叔叔道谢，并爆料Sam会一直念叨到威廉说「谢谢」为止，是个让人「头疼」的老父亲。 对此Sam就表示：「两个孩子都是混血，要想在韩国生活下去，你就得比普通韩国人的礼节做得更好才行，我一直教育他们要懂礼貌，要想做到在外面不影响他人的话，家庭教育十分重要。 」
正因为Sam爸爸私下的严父教育才有了我们看到的懂礼貌又温和的两个小朋友，从才27个月大的本特利接受完牙齿检查，医生叔叔给了玩具后立刻就说「谢谢」就能看出，礼貌早已在他的心里扎根发芽了。
Sam的育儿经也引爆了韩国网民们的关注，更是登上韩网热搜，众人纷纷称赞Sam的教育方式，希望更多的「熊孩子父母能够看到」，毕竟熊孩子的背后肯定有熊父母。
「图：《超人回来了》、威廉&本特利IG」
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