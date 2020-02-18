《天空之城》医师帅爸变特务 《大画特务》郑俊镐权相佑搞笑登场
电影 2020年2月18日 星期二11:00 Erin
亚洲男神权相佑、郑俊镐、李伊庚、黄雨瑟惠等人气影星主演的开春最爆笑韩国动作喜剧《大画特务》，即将於3月6日在台上映。之前曾在人气电视剧《天空之城》中演出资优生艺瑞医师爸爸的郑俊镐，自爆与权相佑一起被剧本骗了！郑俊镐在《大画特务》中扮演秘密特务组织「防牌鸢」的魔鬼教官千德奎，将权相佑饰演的孤儿阿俊培养成金牌特务。
让240万韩国观众笑到飙泪的动作喜剧《大画特务》，在指标性电影评分网站CGV戏院获得高达91%好评，Naver观众评分也给出8.2分高评价，而权相佑、郑俊镐和李伊庚三个高颜值特务更掳获了所有粉丝的心。两位男神更是互相夸赞，仔细看过权相佑演戏的观众应该不难看出，权相佑在发音上有一点小小瑕疵，俗称舌头较短的发音，而他本人对这件事情相当在意，郑俊镐也就夸赞他总是努力练习弥补发音上的不足，而权相佑则是称赞郑俊镐的侧脸，简直是雕刻美男，让他时常忍不住要偷看几眼。
《大画特务》乍看之下是温馨喜剧，想不到却隐藏大量动作场面，郑俊镐在开拍前就曾接受武打、枪击、重训等长达5个月的专业体能训练，他表示自己和权相佑最初都是被《大画特务》爆笑又温馨的剧情吸引而答应演出，但到了片场后才发现武打动作又多又难，让他们苦笑说：「我们都被剧本骗了！」权相佑饰演一位恐怖份子都闻之丧胆的金牌特务，心中却有著一个梦想希望能当上网路漫画家，无奈作品不受青睐。某天他喝醉后竟将自己的特务背景画出，竟然一夕爆红！但却也因此受到黑白两道的追杀，他该如何逃脱这样的险境呢？《大画特务》即将於3月6日在台上映。
照片/影片:甲上娱乐
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