《天空之城》醫師帥爸變特務 《大畫特務》鄭俊鎬權相佑搞笑登場
電影 2020年2月18日 星期二11:00 Erin
亞洲男神權相佑、鄭俊鎬、李伊庚、黃雨瑟惠等人氣影星主演的開春最爆笑韓國動作喜劇《大畫特務》，即將於3月6日在台上映。之前曾在人氣電視劇《天空之城》中演出資優生藝瑞醫師爸爸的鄭俊鎬，自爆與權相佑一起被劇本騙了！鄭俊鎬在《大畫特務》中扮演秘密特務組織「防牌鳶」的魔鬼教官千德奎，將權相佑飾演的孤兒阿俊培養成金牌特務。
讓240萬韓國觀眾笑到飆淚的動作喜劇《大畫特務》，在指標性電影評分網站CGV戲院獲得高達91%好評，Naver觀眾評分也給出8.2分高評價，而權相佑、鄭俊鎬和李伊庚三個高顏值特務更擄獲了所有粉絲的心。兩位男神更是互相誇讚，仔細看過權相佑演戲的觀眾應該不難看出，權相佑在發音上有一點小小瑕疵，俗稱舌頭較短的發音，而他本人對這件事情相當在意，鄭俊鎬也就誇讚他總是努力練習彌補發音上的不足，而權相佑則是稱讚鄭俊鎬的側臉，簡直是雕刻美男，讓他時常忍不住要偷看幾眼。
《大畫特務》乍看之下是溫馨喜劇，想不到卻隱藏大量動作場面，鄭俊鎬在開拍前就曾接受武打、槍擊、重訓等長達5個月的專業體能訓練，他表示自己和權相佑最初都是被《大畫特務》爆笑又溫馨的劇情吸引而答應演出，但到了片場後才發現武打動作又多又難，讓他們苦笑說：「我們都被劇本騙了！」權相佑飾演一位恐怖份子都聞之喪膽的金牌特務，心中卻有著一個夢想希望能當上網路漫畫家，無奈作品不受青睞。某天他喝醉後竟將自己的特務背景畫出，竟然一夕爆紅！但卻也因此受到黑白兩道的追殺，他該如何逃脫這樣的險境呢？《大畫特務》即將於3月6日在台上映。
照片/影片:甲上娛樂
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