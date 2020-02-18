【有片】朱智勋、裴斗娜、柳承龙等《李尸朝鲜2》新预告：不只要保护百姓…还要夺回王位！
韩剧 2020年2月18日 星期二10:40 JiaJia
万众期待的僵尸古装架空剧《李尸朝鲜2》将於下月（3月）13日公开！官方公开「最新中字预告」影片，僵尸们更加强大了，看得好紧张啊… #朱智勋 #裴斗娜 #柳承龙
Netflix《李尸朝鲜》由电视剧《Signal》金银姬编剧执笔，改编自网路漫画《神的国度》，为僵尸题材的架空史剧。以16世纪朝鲜王朝为背景，描述王世子李苍（朱智勋 饰）在调查瘟疫疫情的过程中，发现整个国家都陷入危险的故事。第2季预计於下月（3月）13日公开，官方於近期陆续公开剧照、预告。
朝鲜已变成人间炼狱。没有人可以活著离开：「不管用什么方法，我们都必须制止它。」
王世子李苍誓言保护百姓，并从居心叵测的人手上夺回王位。僵尸们有如「禽兽」一般，只追逐人肉与人血的气味；原本在日出后就会消失的僵尸，变得更加生机勃勃…而领议政赵学柱（柳承龙 饰）一句：「真正的罪人，另有其人。」意味颇为深长。或许，这是为了第3季作为铺陈？
（图片、影片来源：Netflix）
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