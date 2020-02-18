恭喜恭喜♥朴圣光将与小7岁的圈外女友结婚，两人将在5月举行婚礼！ 李圣经最新画报公开！「恩彩医生」是暂时离开石垣医院...去拍摄画报了吗 XD 《我独自生活》张度妍家桌上的少女像引起关注！网友一致好评：「概念艺人认证！ 」 宥斌迅速成立单人企划公司 朝崭新挑战迈进 BTS防弹少年团新专辑预购量暴增 已突破 400 万张！ 新剧《天气好的话》发布会：朴敏英&徐康俊&李宰旭「五位主演」首度同框大合照！ TXT官方应援棒实物图来了！ 伸缩功能&闪灯动图超美❤ BTOB 星材惊喜连发 3 月初送上特别专辑！ IZ*ONE 缔造新纪录 新专辑发行首日热卖 18 万张！ (G)I-DLE 开拍新歌 MV 预定 3 月中回归！ 《超"人"气动物园》真正超人气! 全台票房破1300万荣登新片冠军 这个组合好养眼！邕圣佑、辛睿恩有望担任JTBC新剧《从朋友变成恋人的可能性》主演 预计下半年首播 【有片】《超人回来了》童言童语最让人感动！「我们一家四口…不能永远一起生活吗？」 《天空之城》医师帅爸变特务 《大画特务》郑俊镐权相佑搞笑登场 【有片】朱智勋、裴斗娜、柳承龙等《李尸朝鲜2》新预告：不只要保护百姓…还要夺回王位！ 金钟国对宋智孝说：你当初要是接受的话，和Gary一起拍《超回》的就是你了… 恋爱7年、结婚7年…《Signal》、《北风》赵震雄於昨日（17日）喜获千金！ 金正铉《爱的迫降》终映感言：「我会把这部作品视为我人生的教科书，给了我成为好演员的勇气！」 《密室的偶像2》成员公开 光熙、JBJ95相均、金东汉、CIX炫皙加入 【多图】《爱的迫降》炫彬、孙艺真甜蜜剧照公开！眼神满满的都是爱啊 ♥ 天然呆的李栋旭学美妆博主大型翻车现场！这是要让大家看手相吗XD 韩国第29名患者确诊：韩国最高龄者与没有海外旅游经验感染！ 韩国Daiso推出春季新品樱花系列：超多美丽商品令人疯狂心动♥ 《爱的迫降》剧组女性工作人员太有福了！竟然可以被炫彬搂在怀里头靠头合影♥ 史上最萌最年幼的女装老大！沉迷於自己美丽白雪公主扮相中不可自拔的本特利XD

有在关注《超人回来了》的观众们，应该都被延宇这段话给感动了吧～ #看到延宇哭 #眼泪不自觉掉下来





KBS播音员都庆完（妻子为Trot歌手张允瀞），於2014年曾短暂出演过热门综艺《超人回来了》。之后担任节目的固定旁白，获得不少观众们喜爱。去年底（2019年），他带著一双儿女――延宇和夏英，再次出演节目。懂事又活泼的延宇，以及正在牙牙学语的夏英，看起来特别可爱。

在上周日晚间播出的最新一期节目，都庆完带著延宇和夏英前往釜山、祭拜曾祖父母。爸爸问延宇：「说到爷爷、奶奶，你会想到什么？」延宇思考后慎重地回答：「很温暖的…」爸爸也分享自己的心情，是和延宇一样的，也觉得若是祖父母还在世上，一定会很喜欢延宇的！

延宇好似犹豫了很久，才问了爸爸：「但是…我们一家四口，不能永远一起生活吗？」让听者特别心酸。爸爸许久后才回答：「人是不可能永远活著的。人会因为各种原因，总有一天必须去天国。但是，延宇啊，那不是一件悲伤的事情。如果这样找来（祭拜祖先），不论什么时候都见得到的。」

看到延宇强忍著泪水，爸爸继续说：「活著的时候努力爱著彼此，和爸爸一起吃饭，和妈妈一起洗澡，这样活下去就好了。这不是一件悲伤的事情…但还是会觉得悲伤吧？」延宇终於忍不住泪水，哭了出来。爸爸抚摸延宇的头、帮他擦去泪水，多次强调「这真的不是一件悲伤的事情」、「不用担心」，爸爸还语带玩笑地说：「我会待到你身边直到你烦的时候。」

最后，爸爸要延宇对祖父母们说说话，有什么心愿的话祖父母会帮忙实现的。延宇表示：「希望爸爸、妈妈一直健康地陪在我身边～」看到延宇对家人们如此深刻的心意，应该有不少观众大受感动吧？

（图片、影片来源：SNS、KBS）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻