【有片】《超人回来了》童言童语最让人感动！「我们一家四口…不能永远一起生活吗？」
综艺 2020年2月18日 星期二11:30 JiaJia
有在关注《超人回来了》的观众们，应该都被延宇这段话给感动了吧～ #看到延宇哭 #眼泪不自觉掉下来
KBS播音员都庆完（妻子为Trot歌手张允瀞），於2014年曾短暂出演过热门综艺《超人回来了》。之后担任节目的固定旁白，获得不少观众们喜爱。去年底（2019年），他带著一双儿女――延宇和夏英，再次出演节目。懂事又活泼的延宇，以及正在牙牙学语的夏英，看起来特别可爱。
在上周日晚间播出的最新一期节目，都庆完带著延宇和夏英前往釜山、祭拜曾祖父母。爸爸问延宇：「说到爷爷、奶奶，你会想到什么？」延宇思考后慎重地回答：「很温暖的…」爸爸也分享自己的心情，是和延宇一样的，也觉得若是祖父母还在世上，一定会很喜欢延宇的！
延宇好似犹豫了很久，才问了爸爸：「但是…我们一家四口，不能永远一起生活吗？」让听者特别心酸。爸爸许久后才回答：「人是不可能永远活著的。人会因为各种原因，总有一天必须去天国。但是，延宇啊，那不是一件悲伤的事情。如果这样找来（祭拜祖先），不论什么时候都见得到的。」
看到延宇强忍著泪水，爸爸继续说：「活著的时候努力爱著彼此，和爸爸一起吃饭，和妈妈一起洗澡，这样活下去就好了。这不是一件悲伤的事情…但还是会觉得悲伤吧？」延宇终於忍不住泪水，哭了出来。爸爸抚摸延宇的头、帮他擦去泪水，多次强调「这真的不是一件悲伤的事情」、「不用担心」，爸爸还语带玩笑地说：「我会待到你身边直到你烦的时候。」
最后，爸爸要延宇对祖父母们说说话，有什么心愿的话祖父母会帮忙实现的。延宇表示：「希望爸爸、妈妈一直健康地陪在我身边～」看到延宇对家人们如此深刻的心意，应该有不少观众大受感动吧？
（图片、影片来源：SNS、KBS）
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