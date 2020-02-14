【路透】《The King：永远的君主》原来金高银也在篮球场上！脸戴墨镜、酷劲十足 和李敏镐、禹棹焕「同框」
韩剧 2020年2月14日 星期五11:23 JiaJia
越来越好奇《The King：永远的君主》会如何呈现了！迫不及待想看到～ #李敏镐 #金高银 #禹棹焕
先前，有网友直击正在拍摄SBS新剧《The King：永远的君主》的李敏镐、禹棹焕，两人出现在篮球场上，引发话题。李敏镐变身为阳光的「篮球少年」，帅气投篮引发欢呼；而影片中另一位演员是禹棹焕，他所饰演的「李恩燮」是平凡的社会服务要员，但在另一个世界里是皇帝李坤的警卫员「赵英」。
在其他路透照中，其实还可以看到女主角金高银。她脸戴墨镜、身穿裤装，酷劲十足。这是她继《鬼怪》后，二次与金银淑编剧合作。剧组先前透露：「金高银将一人饰二角，大韩民国刑警郑太乙与大韩帝国犯罪者露娜，此为两个极端角色，饰演起来绝对不容易。金高银至今通过多部影剧作品展现超高的人物消化能力，因此邀请她出演。」
另外，《The King：永远的君主》是个关於平行世界的故事，为抵抗恶魔的耳语，理科型大韩帝国皇帝李坤（李敏镐 饰）试图关闭次元之门，而文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰）则努力守护某人的生活，两人展开跨越世界的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。
（图片来源：KSD、theqoo）
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