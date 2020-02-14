防弹少年团Jimin缩小版？与BTS Jimin相似度极高的童星
KPOP 2020年2月14日 星期五11:08 Erin
防弹少年团BTS的成员朴智旻Jimin的帅气外型，相信风靡了全球Kpop粉丝们，近来竟有Army们发现电视剧中有位酷似Jimin的童星，并且演技精湛，各角度都很神似可说是Jimin的缩小版。
朴智旻Jimin除了是现代舞首席以外，也时常用一双电眼迷倒众生，眯起眼睛笑起来最为可爱，有时候也是BTS中的爱哭包，时常被Army感动到泪洒舞台。中国电视剧中也出现一位小童星，演出时的神情跟Jimin非常相似，引发Army们讨论。
这位童星是演出中国电视剧2019年《新倚天屠龙记》里面的小张无忌，镜头拍摄出的特写，尤其是哭起来的样子也让许多人觉得跟Jimin非常神似，於是网路上也开始讨论这位小朋友。他是中国童星演员韩昊霖，今年11岁就演出许多中国电视剧如《大唐荣耀》《庆余年》《新倚天屠龙记》等等，不知道大家觉得他与Jimin长得是不是很像呢？
当然也来回顾一下Jimin小时候的照片，节目中曾出现他6岁时的照片，脸嘟嘟的相当可爱，跟现在的他还是有几分神似，而童星演员韩昊霖与Jimin的小时候看起来也很相像，可能长大后也是帅哥一枚喔！
照片：《庆余年》《新倚天屠龙记》剧照/截图、网路、Big Hit脸书、TVDaily
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