【有片】《爱的迫降》第15集预告：炫彬和「北韩F5」被举报？孙艺真：「我也得安全地送他走…」
韩剧 2020年2月14日 星期五10:26 JiaJia
《爱的迫降》将於本周日（16日）晚间播出大结局（全16集）。在明晚即将播出的第15集中，炫彬&孙艺真、徐智慧&金正铉两对CP，双双遇到危机。他们能否「逢凶化吉」呢？
收视节节高升的《爱的迫降》於第14集再刷新平均收视率，达17.7%。本周剩下两集，令人关心剧中两对CP的结局。
事态陷入危急之中：因为迟迟没有回到北韩，万福在北韩的家人们，以及正赫（炫彬 饰）的家族，面临极大的威胁。
确认彼此的心意后，胜俊（金正铉 饰）却又再度展开逃亡之旅。他与徐丹（徐智慧 饰）的结局会是…？
在南韩，正赫和「北韩F5」的真实身分被举报，并且被人带走。万福临走前还不忘提醒世理（孙艺真 饰）：「我们没事，你先静静地待著！」
正赫下落不明、生死未卜。看到自己喜欢的人们一个个陷入窘境，世理誓言：「我也得安全地送他走…」正赫会以什么样的姿态，再次出现在世理面前呢？
（图片、影片来源：tvN）
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