2020最让人期待的女一《爱的迫降》徐智慧确定搭档宋承宪新剧《一起吃晚餐吗》
韩剧 2020年2月14日 星期五09:00 MiJimin
（完整人物简介）饮食心理治疗师「宋承宪」& YouTube企划成员「徐智慧」的疗愈爱情喜剧，好期待啊～！
MBC 全新月火剧《一起吃晚饭吗》（每周一、二播出）确定由宋承宪和徐智慧主演，这对郎才女貌的全新组合，实在是让人太期待了～！
持续挑战演技与完美消化各种角色，奠定男一地位的宋承宪，搭配在韩剧《爱的迫降》和《黑骑士》中表现相当亮眼、使坏却让人很有好感的徐智慧，已经让人非常好奇他俩会产生什么样的 CP 感。
《一起吃晚饭吗》是根据同名网路漫画改编，内容讲述因为离别的伤痛和「单身文化」而使感情退化的男女以晚餐为媒介恢复感情，找到爱情的故事。
▼宋承宪将饰演的金海景，是一位专写饮食相关的专栏作家兼饮食心理治疗师，透过饮食习惯来分析病人的心理状态，因独特的职业技能而受到关注。
▼徐智慧饰演的禹道熙，是 YouTube 专门频道「2N Box」企划组的成员，虽然20岁之后她谈过两次恋爱，却经历了苦涩的失恋痛苦，现在是一个对恋爱无感的女人。
《一起吃晚饭吗》由《Player》高再贤导演，与《Doctor异乡人》副编剧金珠合作，预计在5月首播。
（图自：TVDaily／yes24／官方剧照）
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