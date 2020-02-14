BTS防弹少年团柾国这些年买过的广告产品！ARMY：反正这些广告我看了绝对没有购买欲望
明星 2020年2月14日 星期五08:32 Rui
并不是每个广告都制作精良，让人一看就忍不住想要剁手，有些网页或电视广告制作得实在没什么技术含量，甚至让人看了都纳闷「会有人买吗」？
其实真的会有人买的，比如防弹少年团老么柾国。 这样一个似乎只喝露水长大的神仙爱豆，竟然会迷恋各种的广告产品。 在NAVER上做了很久广告的某英语在线教学网站，柾国就买过他家的课程~
这双广告词里说只要穿著它走路就能管理身材的燃脂运动鞋~~一听就是智商税啊~柾国依旧买了！ 别说，爱豆光环加身，穿在他脚上很像奢侈名牌。
这种看似很廉价的大牙刷，柾国竟然也入手了~
预防花粉、灰尘的鼻克林
哥哥们爆料，柾国买了10KG的甘蔗放在雪柜(冰箱)冷冻室里~这是要吃到猴年马月啊？？
为了配合改良版韩服而买了斗笠，哈哈哈哈哈~~想像一下柾国戴在头上的画面~
被SUGA哥哥深深迷住的柾国弟弟，只要是哥哥的，他都照单全收，比如不合适的裤子~~
「图：instiz」
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