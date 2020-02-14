2020最讓人期待的女一《愛的迫降》徐智慧確定搭檔宋承憲新劇《一起吃晚餐嗎》
韓劇 2020年2月14日 星期五09:00 MiJimin
（完整人物簡介）飲食心理治療師「宋承憲」& YouTube企劃成員「徐智慧」的療癒愛情喜劇，好期待啊～！
MBC 全新月火劇《一起吃晚飯嗎》（每週一、二播出）確定由宋承憲和徐智慧主演，這對郎才女貌的全新組合，實在是讓人太期待了～！
持續挑戰演技與完美消化各種角色，奠定男一地位的宋承憲，搭配在韓劇《愛的迫降》和《黑騎士》中表現相當亮眼、使壞卻讓人很有好感的徐智慧，已經讓人非常好奇他倆會產生什麼樣的 CP 感。
《一起吃晚飯嗎》是根據同名網路漫畫改編，內容講述因為離別的傷痛和「單身文化」而使感情退化的男女以晚餐為媒介恢復感情，找到愛情的故事。
▼宋承憲將飾演的金海景，是一位專寫飲食相關的專欄作家兼飲食心理治療師，透過飲食習慣來分析病人的心理狀態，因獨特的職業技能而受到關注。
▼徐智慧飾演的禹道熙，是 YouTube 專門頻道「2N Box」企劃組的成員，雖然20歲之後她談過兩次戀愛，卻經歷了苦澀的失戀痛苦，現在是一個對戀愛無感的女人。
《一起吃晚飯嗎》由《Player》高再賢導演，與《Doctor異鄉人》副編劇金珠合作，預計在5月首播。
（圖自：TVDaily／yes24／官方劇照）
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