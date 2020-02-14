【有片】《我独自生活》今晚预告：这集一定很有趣！嘉宾是张度练及1月份曾出演过的「呆萌」孙淡妃
综艺 2020年2月14日 星期五09:41 JiaJia
网友们许愿成功！张度练终於出演《我独自生活》啦～好奇她的日常吗？记得锁定节目哦。
MBC综艺节目《我独自生活》将於今晚（14日）播出最新一集。预告影片中，揭示了此次出演的两位嘉宾――孙淡妃和张度练。
孙淡妃曾於上个月（1月）出演《我独自生活》，并引发许多话题。与平时霸气的形象不同，她在节目上可谓「傻大姐」，一举一动都令人喷笑。更因为「随心所欲地活」，粉丝们「看不下去」，还送了她手机壳！
此次，孙淡妃二次出演，她将挑战做饭、滑板，就为了证明：「我能做到！」，但似乎不是这么顺利？10年前以「唱跳歌手」撼动歌谣界的她，能找回当初的自己吗？
当时为祝贺好友朴娜勑获得「MBC 2019艺能大赏」之「大赏」、同样於1月份「短暂出演」的张度练，这次作为正是嘉宾出现在《我独自生活啦》！因为网友们纷纷疾呼，希望可以看到张度练的日常…这不就来了吗～
一开始就向威尔斯问了「隐密的」问题：「你是公的吗？」接著开启「智慧生活」：报纸、书、日记，和「有机生活」：栽培黄豆芽（据说是宠物），让人摸不著张度练的「正体」。又哭又笑的她…让人无法「掉以轻心」啊！（笑）
（图片、影片来源：MBC）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论