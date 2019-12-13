难道是Woollim旗下爱豆的「传统」？ 网路直播总是有意外人士乱入XD
明星 2019年12月13日 星期五11:46 Sani
Lovelyz直播里看到INFINITE，Golden Child直播里又看到Lovelyz...... 这一家人都太萌了吧XD
2017年Golden Disc颁奖礼后台，Lovelyz直播的时候同公司男团INIFINITE的成员南优铉突然来「串门」！ 让粉丝们大吃一惊XD
后来南优铉重新用INFINITE的帐号登陆，解释说：「因为是公司的手机，刚才Lovelyz没有登出我就打开直播，吓到Lovelyz粉丝了，对不起。 」一脸无奈的样子真的有点好笑XD
结果昨天又发生类似的乌龙状况：Golden Child的频道进行突袭直播，出镜的人却是Lovelyz成员智爱？！ 看起来是又一次搞错了登陆帐号XD虽然后来影片已经回到Lovelyz的频道里了，但还是有不少粉丝第一时间截图存证XD
Golden Child频道更新：「智爱的能看到的V Radio Ep.25」
赫然出现在Golden Child的频道清单里XD
直播通知弹出时就有粉丝表示疑惑：「看到兔子，心想是有Y吗？ 一起直播吗？ 结果进去一看是智爱kkk」
Woollim艺人共用公司手机直播却总是傻傻搞不清楚帐号，也太可爱了吧XDD
（图源：网路）
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