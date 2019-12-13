电影《黑计画》票房亮眼 赵震雄的愤怒三部曲
电影 2019年12月13日 星期五10:39 Erin
演员赵震雄的好演技已不需多言，在他的新作品电影《黑计画》中，他饰演一位热血正义检察官梁敏赫，只要认为是对的事情绝对紧咬不放，而他在剧中面对多又多的黑幕，如何展现他的愤怒演技呢？
第一种：拍桌愤怒的「白目王」
电影《黑计画》描述为了搜查总是不顾一切往前冲的「白目王」梁敏赫检察官，不明不白被冠上了性骚扰罪名，为了洗清自己的冤屈，他决定对巨大金融收购案的幕后真相展开调查。赵震雄一一清查可疑的金融机关高层，不过对方也一直装傻并打算潜逃出境，此时对於审问对象的态度非常不高兴的「白目王」梁敏赫，拍著桌子愤怒的样子藏不住。
第二种：与部长呛声的「白目王」
会被称为「白目王」不是没有原因，官官相护当然也是其中一个常见状况。梁敏赫的上司一直对梁敏赫的不按牌理出牌相当不悦，也多次把他叫到面前来，要他放手。不过梁敏赫为了证明自己的清白，不惜对上司提高声调大喊「部长！」，并且每一次在走出办公室之前回头说：「我不放手」，让部长无言以对。
第三种：敲打玻璃窗的「白目王」
接下来到了电影《黑计画》的后半，梁敏赫更是隔著玻璃窗不停敲打，表达他的愤怒情绪。全剧带领著观众循线追击内幕，到了最后阶段即将实现正义的梁敏赫，关键时刻他隔著玻璃，望向与金融业进行专业闭门会议的李哈妮，表现出他的怒火，也令所有观众关心这个故事的结局，也令大家感受到现实的无奈并传达出对现况的不满。
《黑计画》将於12月13日在台正式上映，改编自韩国真实事件，至今此事件也尚未完全落幕，写实的剧情让本片在韩国票房表现亮眼，欢迎大家也到戏院感受一下正义氛围。
照片：Catchplay
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