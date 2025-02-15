【韩网热门】不许有人还没看过李浚赫的这场登场戏！网友：倾国之色

男演员李浚赫凭藉《我的完美秘书》中的「爹系男友」刘恩浩一角，令无数观众迷倒在他「西装裤」下。

最近有网友翻出李浚赫在《60天，指定幸存者》中一出登场戏，表示「求让这世界没看过这个登场戏的人都消失吧」。



韩国网友评论：

1. 帅爆了

2. 怎么可以这么帅

3. 吴荣硕！！！！（李浚赫在《60天，指定幸存者》中的角色）

4. 不仅帅，而且美，看到这个场景的时候我就在想这就是倾国之色吧。 虽然（角色烂到）一直大骂，但是这张脸实在是！！！烂人一个，可是好帅，心情复杂，反覆观看

5. 疯了，是知道他帅，故意让他这么拍的吧

6. 帅，但真的很烂（我说的是角色）

7. 明明是个反派，但观众们的心都跟著五官跑，哈哈哈哈哈哈

8. 他又没坏成朴正熙（韩国前总统）那样，他肯定是有什么难言之隐才这样

9. 太帅了，非常正统的帅哥

10. 很难不把他收藏进手机

11. 导演都说他的颜值盖过了其他演员

12. 是因为他的战友们都战死了才变这样，这张脸让人很想听听他的故事

13. 敌方的美男计

14. 最近刚刚看过这部剧，非常好看

15. 颜值又有什么错呢

16. 美丽的垃圾

17. 留下这皮囊吧

18. 我带著期待的心点开了影片，超出了我的期待

19. 导演是不是变态啊，哈哈哈哈哈，是为了故意展现李浚赫的颜值和身材的吧

20. 我真的非常讨厌这个角色，但是他的脸实在是太帅了

21. 我就是那个时候入坑的，追了3年的线下，帅爆了

22. 我因为看过原作，他登场的时候心情真的很复杂，可是又想要一直感受这种复杂的心情

23. 明明是个坏人，但是一看到他的脸我就忘了他是反派这件事

24. 明明是个垃圾，可是听完他的故事又觉得他坏得情有可原

25. 李浚赫、池珍熙、孙锡久穿西服的样子，大家一定要看啊

原文：https://theqoo.net/square/3606984595

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