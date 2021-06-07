男主运势欠佳！李浚赫连几部主演成绩低迷，实力虽好却变成「收视毒药」

小编真的很喜欢李浚赫，可是连几部主演作品收视率都不好，拿到&选到好剧本真的很重要啊…。TAT 忍不住为他大喊fighting～！！！ （近年主演作品：《致忘了诗的你》《365：逆转命运的1年》《黑洞》）
单看外型与魅力值，李浚赫当男一号绝对是绰绰有余！再看演技实力，也几乎是广受好评，而且常常是当男二时，就会有粉丝出来说他表现得很棒，期待看到他下一部主演的模样，当然，他当男一的次数也不少。
*图：leejunhyuk05@IG
*图：acefactory.official@IG
不过，我们针对近几年来看，李浚赫当男一号时的运势真的欠佳，2018年 tvN《致忘了诗的你》，收视率从开头的1.4掉到0.7，0.8%收尾，不过，这部剧的疗愈暖心程度，还是在网上有著好评。
*图：tvN Drama@official
2020年MBC《365：逆转命运的1年》这部穿越奇幻题材中，收视率维持在3~4%多的成绩，收视率表现算平平，小有热度，也是网路上许多人推荐的奇幻穿越作品，可惜没有大火大热。
*图：MBC Drama@official
最近就是2021刚完结的OCN《黑洞》，收视率从1%多直接掉到0.5%，然后1%完结，以现在有线台的收视表现，这个成绩可以说是惨不忍睹，当然，失败的九成可以算在编剧剧本跟导演的头上，就算找来两位实力派金玉彬和李浚赫主演，也救不了的差劲剧本。
*图：OCN@official
人物预告：
男二时反而比较能够碰到比较好的剧本或是热度较高的电视剧，像是近年的《秘密森林》两季、《你也是人类吗》、《60天，指定幸存者》等等，都能让更多观众看到他的魅力与帅气。
*图：tvN Drama@official
究竟是资源不够好，还是选剧本的运势太差，或是真的很不会选剧本呢？不管原因如何，都希望他能遇上更棒的作品，不要浪费的好脸蛋跟好实力啊！小编会一直期待著、为他祈祷的。
*图：leejunhyuk05@IG
官方花絮：
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究