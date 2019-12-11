Tiffany「我也是人有情绪会生气」，却强迫自己一直保持少女感

我们只看到舞台上明星们的光芒四射，却从没想过他们站上舞台之前经历过的各类挫折。
Tiffany，2007年作为少女时代一员出道，享受过站在K-POP巅峰的风光，也试过SOLO、父亲深陷「债Too」的冷言冷语，种种负面将她推向了忧郁症的深渊。 好在Tiffany毅力惊人，冲破重重阻碍，一次又一次出现在了歌迷面前，还是10年前那个意气风发的爱豆，只是少了稚气，多了成熟稳重。
回首12年前新人时期，现在的Tiffany说起过往种种已经云淡风轻，然而曾经的辛酸依旧历历在目，只是时间将它抹平了许多。 最近亮相《人类纪录-人真好》节目的Tiffany透露：「现在随意很多，如何面对媒体大众是我最大的烦恼之一，不知道应该说什么。 」
「我是高中时期出道的，在韩国的时候每次站在镜头前都会说‘大家好，我是Tiffany’，当时非常执著的认为一定要充满少女感，声音要激昂，要给大家带去欢乐能量。 后来为了放下这些，重新调整心情还特意去看了心理医生，我也是人，有情感，会生气，也会伤心、疲惫，这些该如何在镜头前表达出来，因为这个接受了很多次心理治疗。 」
虽然已经退出，但Tiffany和队友们依旧是好姐妹，当看到她们的应援影片时，Tiffany也忍不住落泪，连称「好想她们」。
「图：《人真好》截图」
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