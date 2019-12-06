《99亿的女人》被家暴+出轨爱上闺蜜老公，巨额现金还从天而降：曹如晶要逆袭？！

【雷】面对从天而降的巨款，你要如何面对？ 《99亿的女人》就讲述了这样一个故事。
电视剧在一个黑夜拉开了序幕，一群看似黑社会的人从地里挖出一个大木箱，装满了钱，而币值都是5万。
镜头一转，女主角郑瑞妍（曹如晶 饰）登场，和老公洪仁表（郑雄仁 饰）正在吃著早饭，明明是夫妻两人的对话却如同上下级关系，只有瑞妍手上的各种淤青透露了内幕，这是个忍受著家暴的女人。曹如晶没有了电影《寄生上流》中富太太的意气风华，完全变成了小心翼翼的人妻，但奇怪的身上总是散发著一种让人捉摸不透的隐忍。
谜底在她与情人李在勋（李知勋 饰）揭开，原来她并不是表面那样小心翼翼。不伦恋的对象竟然是自己闺蜜的老公。一个自称是有夫之妇且没长相、没学历的平凡大妈，一个自称是有妇之夫且帅气多金优质男，两个完全不是同一个世界里的人为何会看对眼出轨了呢？
李在勋这边刚见完情人，另一边就去见了老婆尹熙珠（吴娜拉 饰）。花言巧语地哄著妻子，却在亲吻老婆之后用手迅速的擦了嘴，原来这也是演技派高手。
更搞笑的是两对各怀心思的夫妻竟然一同出游，去了尹熙珠家的别墅度假，瑞妍和在勋这对情人互相做戏，仿佛就是为了诱发对方的醋意一般。而熙珠话中有话的试探也让瑞妍担心自己的不伦恋是否已经被发现。
深夜里，瑞妍来到湖边想要跳河，在与在勋的拉扯中却听到一声爆响，两人上前查看，只见一辆车翻到在坡下，一个男人满身是血的倒在一旁，而车子里倒出的箱子里满是钱。慌乱的在勋想要报警，被瑞妍阻止，看著满地的钱瑞妍燃起了希望：既然我已一无所有，那么就用这比钱来重新开始我的人生。贪欲顿生，站在巨额面前，瑞妍也失去了良心，眼睁睁看著伤者死去。这一大笔钱又会使得瑞妍的生活迎来怎样的逆转？
两对夫妻故事之外，还有个神秘的男人（金刚于 饰），他似乎整日无所事事，靠打游戏过日，却在某天被一帮黑社会从睡梦中绑架，原来黑帮以为他设计抢走了100亿。
「图：《99亿的女人》截图」
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